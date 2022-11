Previsioni AbruzzoMeteo: Settimana che si apre all’insegna del tempo instabile anche sulle nostre regioni centrali dove sono attesi rovesci diffusi. Migliora nel pomeriggio ma da martedì sera tornano le correnti atlantiche con perturbazioni in rapida successione

- Advertisement -

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola risulta ancora interessata da un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa orientale che, nella giornata di ieri, ha favorito episodi di maltempo su gran parte del centro-sud, ma in queste ultime ore ha raggiunto le regioni settentrionali e il medio-alto versante tirrenico: lo scorrimento dell’aria fredda sui nostri mari occidentali ha dato luogo alla formazione di sistemi nuvolosi che, in nottata hanno raggiunto nuovamente le regioni centrali, in particolar modo il settore tirrenico e le zone appenniniche con annuvolamenti e rovesci in estensione, nelle prossime ore, anche verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e, localmente, sul Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto dal pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso le restanti zone entro il tardo pomeriggio-sera – Si tratterà, tuttavia, di un miglioramento temporaneo in quanto, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, a partire dal pomeriggio di martedì, sistemi nuvolosi di origine atlantica tenderanno a raggiungere la nostra penisola e gran parte del Mediterraneo centro-occidentale, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni frequenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, a carattere sparso altrove anche se, nel corso della mattinata le piogge tenderanno ad intensificarsi anche nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino – Nevicate sui rilievi al disopra dei 1700-1900 metri – Nel pomeriggio è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso le restanti zone entro la serata e nel corso della prima parte della giornata di martedì.

Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Venti: Meridionali sulle zone interne, settentrionali altrove con occasionali rinforzi.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org