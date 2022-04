Previsioni AbruzzoMeteo: Settimana che si apre all’insegna del tempo stabile a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che continuerà ad essere presente anche nei prossimi giorni, ma non mancheranno annuvolamenti

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola la pressione è in aumento a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, specie al centro-sud, ma non mancheranno annuvolamenti, specie nei prossimi giorni – precisa la nota online. Tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche proprio nel fine settimana di Pasqua e nella giornata di Lunedì dell’Angelo, a causa dell’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centro-settentrionale che, se confermate, favoriranno un nuovo sensibile calo delle temperature, annuvolamenti e precipitazioni, specie sulle regioni adriatiche – Si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni, tuttavia almeno fino a metà settimana il tempo risulterà stabile su tutte le regioni ma con nubi medio-alte e stratificate in aumento soprattutto al centro-nord e sulla Sardegna a partire da martedì.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili velature nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nei prossimi giorni è previsto un graduale aumento delle temperature anche sulla nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Poche novità nel corso della giornata di martedì, saranno possibili velature per gran parte della giornata –

Temperature: In diminuzione nei valori minimi con gelate sulle zone interne e, localmente, nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali con rinforzi durante le ore centrali della giornata, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

