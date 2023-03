Previsioni AbruzzoMeteo: Settimana che si apre all’insegna del tempo stabile con temperature in aumento ma una nuova perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola tra domani e mercoledì

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di domenica, anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche, dove nella giornata di ieri si sono verificati rovesci diffusi e persino temporali di forte intensità sul Lazio, sulla Campania e sulla Calabria – si legge sul sito web ufficiale. Nelle prossime ore il tempo continuerà a mantenersi stabile con temperature massime in graduale aumento anche sulle nostre regioni centrali, ma con nuvolosità in intensificazione soprattutto dalla seconda metà della giornata, a causa dell’avvicinamento di una veloce perturbazione atlantica che, tra martedì e mercoledì, attraverserà l’Italia e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Peggioramento che si manifesterà inizialmente con un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali a partire da stasera e temperature in temporaneo aumento soprattutto sul versante adriatico a causa del rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico), mentre nella giornata di domenica giungeranno masse d’aria più fredda che favoriranno un peggioramento del tempo sul versante adriatico, temperature in sensibile diminuzione e nevicate sui rilievi appenninici in calo intorno ai 700-1000 metri nella giornata di mercoledì: vedremo – recita il testo pubblicato online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio-sera: si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non porteranno precipitazioni ma la nuvolosità tenderà ad intensificarsi poi nella giornata di martedì, inizialmente sulle zone interne e montuose e sarà accompagnata da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, soprattutto nella seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile ma nel corso della giornata tenderanno a provenire dai quadranti meridionali rinforzando – aggiunge testualmente l’articolo online. Scirocco sul versante adriatico, Libeccio sulle zone interne ma da stanotte soffierà il Libeccio ovunque con probabile Garbino sul versante adriatico –

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

