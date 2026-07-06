Previsioni AbruzzoMeteo: Settimana che si apre con instabilità in aumento anche sulle nostre regioni centrali e possibili temporali nella seconda metà della giornata, specie sulle zone collinari, interne e montuose. Temperature in ulteriore aumento da mercoledì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola risulta ancora protetta dall’arrivo di perturbazioni atlantiche a causa della presenza di una vasta area di alta pressione posizionata sull’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo occidentale anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, sul bordo orientale dell’alta pressione tenderanno a scorrere masse d’aria umida di origine atlantica che raggiungeranno l’arco alpino centro-orientale e le nostre regioni adriatiche dove, nel corso della giornata, si manifesteranno condizioni di instabilità con elevata probabilità di rovesci e temporali che interesseranno le zone collinari, interne e montuose di Marche, Abruzzo e Molise ma con possibili sconfinamenti verso le aree costiere, specie nella seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista in nottata e nella prima parte della giornata di martedì, mentre nel pomeriggio-sera torneranno a formarsi temporali lungo la dorsale appenninica e, localmente, sul versante adriatico, in particolare sulle zone pedemontane e collinari – Da mercoledì l’instabilità inizierà ad attenuarsi a causa dell’espansione dell’alta pressione che, dal Mediterraneo occidentale, si estenderà verso le nostre regioni centro-meridionali e determinerà un nuovo generale aumento delle temperature con conseguente caldo e afa in intensificazione almeno fino alla fine della settimana – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti in mattinata, specie nel Teramano e nel Pescarese, in temporanea attenuazione entro la tarda mattinata, mentre nel pomeriggio è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche che si estenderanno, complici le correnti favorevoli, anche verso il settore adriatico, in particolare sulle zone pedemontane e collinari, ma con possibili sconfinamenti verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non si escludono fenomeni di moderata intensità, localmente accompagnati da raffiche di vento e possibili grandinate, più probabili sulle zone interne e montuose – Nuvolosità in graduale attenuazione entro la tarda serata-nottata e il miglioramento proseguirà nella mattinata di martedì, tuttavia nel pomeriggio-sera torneranno a formarsi addensamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, specie sulle zone interne e montuose, in miglioramento in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi ma con valori in calo nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi, specie nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Venti: Deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Possibili forti raffiche durante i temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org