Previsioni AbruzzoMeteo: Settimana che si apre con un tempo decisamente migliore rispetto ai giorni scorsi ma non mancheranno annuvolamenti tra oggi e domani, specie sul versante adriatico a causa dell’arrivo di masse d’aria fredda dai vicini Balcani

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto ai giorni scorsi grazie alla rimonta di un promontorio di alta pressione che ha favorito condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prossime ore, tuttavia, masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centrale, tenderanno a scivolare verso l’Europa orientale, verso i vicini Balcani e, marginalmente, si spingeranno verso l’Adriatico centro-settentrionale, provocando la formazione di annuvolamenti che, in mattinata, si estenderanno verso le Marche, l’Abruzzo e il Molise, in particolare verso il settore adriatico e sulle zone montuose, con possibili occasionali precipitazioni sparse, più probabili a ridosso dei rilievi, in miglioramento entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Da martedì la situazione tenderà nuovamente a migliorare a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che allontanerà l’aria fredda dalla nostra penisola e favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato nei prossimi giorni, con temperature massime in graduale aumento – aggiunge testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso ma la nuvolosità tenderà gradualmente ad aumentare sull’Adriatico centrale, nel Teramano e, localmente, nell’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la mattinata – Annuvolamenti che saranno accompagnati da un graduale rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico: non si escludono precipitazioni a carattere sparso, più probabili sulle zone montuose e pedecollinari, specie in mattinata e nel primo pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Non si prevedono sostanziali variazioni sulla Marsica e sull’Alto Sangro, dove saranno possibili occasionali annuvolamenti nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, stazionarie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare, specie nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

