Previsioni AbruzzoMeteo: Si allontana la perturbazione atlantica ma correnti atlantiche in arrivo continueranno a favorire annuvolamenti e possibili precipitazioni al centro-sud. Nuova perturbazione in arrivo giovedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento, specie al centro-nord, mentre residui fenomeni riguarderanno le estreme regioni meridionali anche se, per gran parte della giornata, continueranno a giungere correnti atlantiche che favoriranno annuvolamenti soprattutto al centro-sud, occasionalmente associati a precipitazioni sparse ma in graduale miglioramento entro il tardo pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Si tratterà ancora una volta di un miglioramento temporaneo in quanto una nuova perturbazione raggiungerà la nostra penisola nella giornata di giovedì e favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni centrali, inizialmente sul settore tirrenico, ma con nuvolosità e fenomeni si estenderanno anche verso il settore adriatico nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano un nuovo probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle giornate di venerdì e sabato a causa dell’ingresso di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa settentrionale che, alla base dei dati attuali, favorirà la formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario sui nostri mari occidentali, in estensione verso il settore adriatico – Di conseguenza è prevista, almeno stando ai dati attuali, una fase di maltempo anche sulle nostre regioni centrali tra venerdì e sabato, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e nevicate sui rilievi appenninici, ma con quota neve in calo localmente fin verso le zone alto collinari, specie nella giornata di sabato – Si tratta, tuttavia, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse, più probabili nel Chietino e sull’Alto Sangro, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e, occasionalmente, nel Pescarese, ma con nuvolosità e fenomeni in graduale attenuazione nel corso della giornata, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Possibili banchi di nebbia, specie sulle zone pedemontane e collinari – precisa il comunicato. Si tratterà di un miglioramento temporaneo in quanto, nella giornata di giovedì, giungerà una nuova perturbazione che interesserà dapprima il settore occidentale e si estenderà verso il settore adriatico entro il tardo pomeriggio-sera con rovesci sparsi, più frequenti sulle zone interne – Temperature: Generalmente stazionarie – Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali residui rinforzi sul settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Da stasera-notte e nella giornata di giovedì tenderanno a provenire dai quadranti meridionali, specie sulle zone interne e montuose – Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org