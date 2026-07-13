Previsioni AbruzzoMeteo: Si apre una settimana all’insegna del tempo stabile ma con temperature in ulteriore aumento e valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali. Caldo afoso lungo le coste e nelle pianure anche nei prossimi giorni

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana sul Mediterraneo occidentale in espansione verso la nostra penisola a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni con conseguente progressivo aumento delle temperature che sarà sensibile sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni centro-meridionali tirreniche – si apprende dalla nota stampa. L’aumento riguarderà anche le nostre regioni centrali, in particolare le zone interne e il settore tirrenico, tuttavia farà molto caldo anche sul versante adriatico, pur con valori meno elevati rispetto alle restanti regioni centro-meridionali, mentre la persistenza dell’alta pressione favorirà anche un aumento dei tassi di umidità in prossimità del suolo e conseguente afa in intensificazione, specie lungo la fascia costiera, nelle pianure e nelle valli – precisa la nota online. La posizione favorevole dell’alta pressione favorirà, inoltre, la risalita di polvere sahariana in sospensione in quota a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni, con conseguente cielo lattiginoso anche sulle nostre regioni centrali e, alla base dei dati attuali, non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni in quanto l’alta pressione continuerà ad essere presente sul Mediterraneo occidentale, sulle nostre regioni occidentali e sulle regioni meridionali con conseguenti temperature molto elevate almeno fino a giovedì-venerdì anche se, gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un possibile lieve cedimento dell’alta pressione sul bordo orientale della struttura e conseguenti infiltrazioni di aria umida di origine atlantica sulle regioni settentrionali e sul versante adriatico nel fine settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti lungo la dorsale appenninica ma la probabilità di precipitazioni sarà piuttosto bassa – si apprende dal portale web ufficiale. Atteso un progressivo ed ulteriore aumento delle temperature soprattutto sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, con punte massime localmente superiori ai +35°C/+38°C. Caldo afoso lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono variazioni nella giornata di martedì, prevalenza di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso ma “lattiginoso” per la presenza di polvere sahariana in sospensione in quota ma con temperature in ulteriore aumento – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne della nostra regione – Caldo afoso lungo la fascia costiera – Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org