Previsioni AbruzzoMeteo: Si apre una settimana caratterizzata dal transito di corpi nuvolosi su gran parte delle nostre regioni ma con temperature in progressivo aumento, specie nei prossimi giorni

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto ai giorni scorsi e la giornata di domenica è stata caratterizzata dal bel tempo e temperature in aumento anche sulle nostre regioni centrali – precisa la nota online. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore e nei prossimi giorni, tuttavia giungeranno occidentali in seno alle quali si sposteranno corpi nuvolosi di origine atlantica che raggiungeranno anche la nostra penisola e potranno favorire annuvolamenti con rovesci sparsi, più probabili sulle zone montuose e sui settori occidentali delle nostre regioni – precisa il comunicato. Da mercoledì, inoltre, le temperature tenderanno progressivamente ad aumentare a causa del rinforzo dei venti dai quadranti occidentali che favoriranno annuvolamenti sulle zone interne e montuose ma ci saranno ampie schiarite e un clima mite sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise – Tra domani e mercoledì un sistema nuvoloso più organizzato raggiungerà anche le nostre regioni centrali favorendo un graduale ma temporaneo peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, mentre annuvolamenti interesseranno soprattutto la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e, localmente, la Valle Peligna ma solo occasionalmente potranno manifestarsi rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi – aggiunge la nota pubblicata. Poche novità nel corso della giornata di martedì, anche se dal pomeriggio-sera è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità con possibili rovesci sparsi, specie sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi, in particolare sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

Venti: Deboli dai quadranti occidentali con possibili rinforzi sulle zone interne e montuose –

Mare: Generalmente poco mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell'Associazione AbruzzoMeteo