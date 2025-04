Previsioni AbruzzoMeteo: Si apre una settimana caratterizzata dal transito di sistemi nuvolosi che favoriranno condizioni di maltempo al nord, sul versante tirrenico e sulle zone appenniniche con venti meridionali in rinforzo

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La settimana si apre con il transito di estesi sistemi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che precedono l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica, attesa tra mercoledì e giovedì, che favorirà condizioni di maltempo su gran parte della nostra penisola, in particolare al centro-nord e sulle regioni tirreniche, direttamente esposte alle correnti atlantiche – si apprende dalla nota stampa. Nelle prossime ore e nella giornata di martedì estesi sistemi nuvolosi continueranno a raggiungere la nostra penisola e a favorire annuvolamenti, rovesci e possibili manifestazioni temporalesche, specie sulla Sardegna, al nord e sul versante tirrenico, dove non si escludono fenomeni di forte intensità, anche se non si escludono precipitazioni in estensione anche verso il settore adriatico ma i fenomeni saranno meno frequenti ed intensi rispetto alle restanti zone – A partire da stasera, inoltre, è previsto un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali anche sulle nostre regioni centrali: soffierà dapprima lo Scirocco sull’Adriatico centrale, l’Ostro sulle zone interne e montuose e, successivamente, nella mattinata di martedì il Libeccio con probabile Garbino sul versante adriatico e temperature che si manterranno ben al disopra delle medie del periodo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una certa persistenza del tempo instabile che, molto probabilmente, proseguirà anche nel fine settimana, almeno stando ai dati attuali: vedremo – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e a ridosso dei rilievi appenninici, tuttavia non si escludono precipitazioni (miste a polvere/sabbia sahariana) in estensione verso il settore adriatico – Nevicate sulle cime più alte dei nostri rilievi appenninici – precisa la nota online. Da stasera-notte attese nuove precipitazioni, localmente di moderata intensità nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, accompagnate da un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali – Possibili ampie schiarite sul versante adriatico sia nelle prossime ore che nella mattinata di martedì.Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Moderati dai quadranti meridionali, specie sulle zone interne e montuose; Scirocco sull’Adriatico centrale, Ostro sulle zone interne e montuose, in rinforzo da stasera-notte – si apprende dalla nota stampa. Libeccio nella giornata di martedì con probabile Garbino sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

