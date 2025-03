Previsioni AbruzzoMeteo: Si attenua gradualmente il maltempo ma nelle prossime ore saranno ancora possibili rovesci intensi sul versante adriatico, specie al mattino, probabili temporanee schiarite nel pomeriggio. Tempo instabile nel fine settimana

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità a causa della presenza di una vasta area depressionaria, posizionata sulle nostre regioni centro-meridionali, che favorirà l’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dai vicini Balcani e conseguenti rovesci, più frequenti sulle regioni settentrionali, sulla Romagna, sulle Marche e sulla nostra regione dove, nelle prossime ore, saranno possibili ancora rovesci localmente di moderata intensità, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Nel corso della giornata saranno possibili schiarite, specie nel pomeriggio, in particolare nel Pescarese e nel Chietino, mentre la nuvolosità continuerà ad interessare il Teramano e le aree interne, dove non si escludono rovesci sparsi – Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose con possibili precipitazioni, mentre dalla serata la nuvolosità tornerà ad aumentare nel Teramano e nell’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone con precipitazioni sparse – si apprende dalla nota stampa. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nel fine settimana, tuttavia la situazione risulta piuttosto complessa, molto difficile prevedere la localizzazione dei fenomeni con largo anticipo anche se, alla base dei dati attuali nuove precipitazioni sparse interesseranno la nostra regione da stasera-notte, nella giornata di sabato e, molto probabilmente, domenica – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci di moderata intensità. Piogge sparse riguarderanno anche le aree interne della nostra regione e continuerà a cadere la neve sui nostri rilievi appenninici al disopra dei 1200-1400 metri, localmente anche a quote lievemente inferiori sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico – Nel corso della giornata, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, saranno possibili schiarite sul versante adriatico, tuttavia nel pomeriggio-sera non si escludono addensamenti consistenti sulle zone alto collinari, interne e montuose con possibili precipitazioni sparse, mentre dalla serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di sabato la nuvolosità tornerà ad intensificarsi dal Teramano e dall’Alto Aquilano con precipitazioni in estensione verso le restanti zone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Mosso o molto mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

