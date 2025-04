Previsioni AbruzzoMeteo: Si attenua il maltempo al nord ma permangono condizioni di instabilità sulle nostre regioni centrali. Migliora tra sabato e Pasqua ma dovremo fare i conti con l’instabilità pomeridiana, specie lunedì, in particolare sulle zone collinari, interne e montuose

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è ancora interessata da un’intensa perturbazione atlantica, responsabile di una marcata fase di maltempo al nord, in attenuazione a partire dalle prossime ore anche se continueranno a manifestarsi condizioni di instabilità al nord e sulle nostre regioni centrali, in miglioramento da stasera e nella giornata di domani – precisa il comunicato. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, infatti, residue condizioni di instabilità con venti di Libeccio ancora piuttosto sostenuti al mattino, ma con tempo in graduale miglioramento in serata-nottata e nella giornata di sabato con ampie schiarite, specie al mattino, mentre dal pomeriggio corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale torneranno ad estendersi verso le nostre regioni con probabili annuvolamenti, in attesa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica prevista sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sui nostri mari occidentali ma, rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi, gli effetti di questa perturbazione nella giornata di Pasqua saranno decisamente marginali per le nostre regioni centrali: saranno possibili annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo, anche se nel pomeriggio-sera aumenterà la probabilità di rovesci sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – Instabilità in aumento nella giornata di Lunedì dell’Angelo che si manifesterà soprattutto nel pomeriggio-sera a ridosso dei rilievi appenninici e sulle zone collinari ed interne con possibili addensamenti associati a rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata – Al momento la tendenza dei modelli matematici evidenzia un tempo decisamente migliore rispetto a quanto prospettato nei giorni scorsi, tuttavia potrebbero manifestarsi episodi di instabilità nel pomeriggio-sera di Pasqua e nel pomeriggio-sera di Pasquetta – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso con schiarite sul versante adriatico, in particolare sulle zone collinari e costiere, mentre annuvolamenti consistenti interesseranno la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e la Valle Peligna, con possibilità di precipitazioni, accompagnate ancora da forti raffiche di Libeccio e da raffiche di Garbino sul versante adriatico – Nel corso della giornata i venti tenderanno progressivamente ad attenuarsi e la nuvolosità tornerà ad estendersi verso il settore adriatico dove, nel pomeriggio-sera, non si escludono precipitazioni sparse, in miglioramento in nottata e nella mattinata di sabato – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In diminuzione sul settore occidentale, stazionarie al mattino sul versante adriatico ma la tendenza è verso una generale diminuzione a partire dal pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Venti: Moderati o forti di Libeccio con Garbino sul versante adriatico, specie al mattino – riporta testualmente l’articolo online. Venti in attenuazione dal pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente mosso, localmente poco mosso sottocosta – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

