giovedì, Settembre 25, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Si attenua l’instabilità sulle nostre regioni centrali ma non mancheranno annuvolamenti al mattino sul versante adriatico, sulle zone collinari, interne e montuose nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Non si escludono rovesci sparsi. Temperature in ulteriore diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere influenzata dalla presenza di una vasta area depressionaria, posizionata sull’Europa centro-occidentale, che continua a convogliare masse d’aria fresca verso le nostre regioni centro-settentrionali responsabili dei fenomeni di instabilità che si sono registrati nella giornata di ieri – precisa la nota online. Anche le temperature sono sensibilmente diminuite rispetto ai giorni, anche sul versante adriatico e nelle prossime ore il tempo risulterà migliore rispetto alla giornata di ieri, l’instabilità si attenuerà ma non mancheranno addensamenti associati a occasionali rovesci sparsi nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi appenninici e sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di venerdì, tuttavia a partire dal pomeriggio di sabato le correnti atlantiche torneranno ad interessare le nostre regioni adriatiche e, di conseguenza, saranno possibili annuvolamenti consistenti e possibili precipitazioni sparse che, alla base dei dati attuali, proseguiranno anche nella giornata di domenica – Si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti, al mattino, sul versante adriatico, in particolare lungo la fascia costiera e collinare dove non si escludono occasionali precipitazioni sparse, in attenuazione entro la tarda mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti sulle zone collinari, interne e montuose con possibili precipitazioni sparse, più probabili sul versante adriatico e sull’Adriatico centrale, in attenuazione in serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di venerdì.Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale; occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Poco mosso o mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

