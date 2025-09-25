Previsioni AbruzzoMeteo: Si attenua l’instabilità sulle nostre regioni centrali ma non mancheranno annuvolamenti al mattino sul versante adriatico, sulle zone collinari, interne e montuose nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Non si escludono rovesci sparsi. Temperature in ulteriore diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere influenzata dalla presenza di una vasta area depressionaria, posizionata sull’Europa centro-occidentale, che continua a convogliare masse d’aria fresca verso le nostre regioni centro-settentrionali responsabili dei fenomeni di instabilità che si sono registrati nella giornata di ieri – precisa la nota online. Anche le temperature sono sensibilmente diminuite rispetto ai giorni, anche sul versante adriatico e nelle prossime ore il tempo risulterà migliore rispetto alla giornata di ieri, l’instabilità si attenuerà ma non mancheranno addensamenti associati a occasionali rovesci sparsi nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi appenninici e sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di venerdì, tuttavia a partire dal pomeriggio di sabato le correnti atlantiche torneranno ad interessare le nostre regioni adriatiche e, di conseguenza, saranno possibili annuvolamenti consistenti e possibili precipitazioni sparse che, alla base dei dati attuali, proseguiranno anche nella giornata di domenica – Si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti, al mattino, sul versante adriatico, in particolare lungo la fascia costiera e collinare dove non si escludono occasionali precipitazioni sparse, in attenuazione entro la tarda mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti sulle zone collinari, interne e montuose con possibili precipitazioni sparse, più probabili sul versante adriatico e sull’Adriatico centrale, in attenuazione in serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di venerdì.Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale; occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Poco mosso o mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

