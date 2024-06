Previsioni AbruzzoMeteo: Si attenua l’instabilità sulle nostre regioni centrali rispetto a ieri ma addensamenti e possibili rovesci saranno ancora possibili nel pomeriggio-sera. Da giovedì tempo stabile e temperature in aumento

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che mantengono attive condizioni di instabilità soprattutto al nord e, marginalmente, anche al centro, tuttavia rispetto alla giornata di ieri l’instabilità tenderà gradualmente ad attenuarsi anche se, tra stasera e domani, saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici e sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in attenuazione nelle prime ore della mattinata di mercoledì. Successivamente, a partire da giovedì, un promontorio di alta pressione di matrice nord africana si espanderà verso il Mediterraneo centro-occidentale e determinerà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni e temperature in progressivo aumento – recita il testo pubblicato online. Alla base dei dati attuali, inoltre, non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino a domenica sera, mentre successivamente sembra possibile il ritorno delle correnti atlantiche umide ed instabili soprattutto al nord, localmente anche sulle nostre regioni centrali: vedremo – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso specie al mattino, mentre dal pomeriggio saranno possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici, localmente associati a rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie nel tardo pomeriggio e in serata – viene evidenziato sul sito web. Tra la serata e la nottata nono si escludono rovesci sparsi anche lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa, in miglioramento nelle prime ore della mattinata di mercoledì.Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi; in lieve aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare; occidentali sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso al mattino con moto ondoso in lieve aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

