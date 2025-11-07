- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 7, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Si attenua ulteriormente l’alta pressione e di conseguenza due perturbazioni atlantiche raggiungeranno la nostra penisola nelle prossime ore e nel fine settimana

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, tra stasera e la mattinata di sabato, si spingerà verso le regioni meridionali ma favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, specie in serata e in nottata, ma non si tratterà di un peggioramento particolarmente intenso e sarà caratterizzato da annuvolamenti e possibili piovaschi, in particolare sulle zone interne, in estensione verso il settore adriatico, mentre al meridione sono attesi temporali localmente di moderata intensità, soprattutto sulla Sicilia e sulla Calabria ionica – Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista nel corso della giornata di sabato ma una nuova perturbazione atlantica, in avvicinamento dal Mediterraneo occidentale, determinerà la formazione di un minimo depressionario che, dalla Sardegna, si spingerà verso le regioni meridionali e, ancora una volta, il peggioramento riguarderà anche le nostre regioni centrali, in particolare la nostra regione e il Molise, dove sono attesi annuvolamenti e possibili precipitazioni sparse, più probabili nella seconda metà della giornata di domenica e nelle prime ore della mattinata di lunedì.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro, sulla Valle Peligna e sulle zone montuose, mentre annuvolamenti interesseranno il Teramano, il Pescarese e il Chietino con banchi di nebbia sulle zone collinari – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne, specie nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio e in serata, con possibili precipitazioni sparse che, dalle prime ore della mattinata di sabato, potrebbero estendersi anche sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Probabili schiarite lungo la fascia costiera nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, mentre sulle zone collinari, interne e montuose saranno possibili nuovi addensamenti associati a precipitazioni sparse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie ma la tendenza è verso una graduale diminuzione, più marcata sulle zone collinari, interne e montuose – Venti: Deboli di direzione variabile al mattino ma dal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti orientali con possibili occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

