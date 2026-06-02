Previsioni AbruzzoMeteo: Si avvicina una nuova perturbazione che attraverserà anche le nostre regioni centrali nella giornata di mercoledì. Instabilità in aumento nel pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che, nelle prossime ore, raggiungerà direttamente le regioni settentrionali e, marginalmente, le nostre regioni centrali, dove nelle prossime ore è atteso un graduale aumento dell’instabilità, specie sulle zone interne e montuose – Forti temporali interesseranno le nostre regioni settentrionali e determineranno anche un generale calo delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La perturbazione, attesa nelle prossime ore al nord, scivolerà verso le nostre regioni centrali nella giornata di mercoledì e favorirà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti via via più consistenti, rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di forte intensità, in estensione dalle zone interne e appenniniche verso il settore adriatico, con sconfinamenti fin verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi ed essere accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate – Il passaggio della perturbazione favorirà, inoltre un generale calo delle temperature con valori che, temporaneamente, scenderanno al disotto delle medie stagionali, specie tra domani e giovedì. Nei giorni successivi, tra venerdì e sabato l’instabilità tenderà gradualmente ad attenuarsi al centro-sud ma infiltrazioni di aria umida di origine atlantica potrebbero dar luogo ad annuvolamenti e rovesci sparsi, specie sull’arco alpino, occasionalmente lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente poco nuvoloso per la presenza di nubi alte e stratificate che favoriranno estese velature, mentre nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose con rovesci e possibili manifestazioni temporalesche sparse, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma in graduale attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di mercoledì, specie dalla tarda mattinata, ad iniziare dall’Alto Aquilano e dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio: previsti rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità.Temperature: In aumento nelle prossime ore ma una generale e sensibile diminuzione è prevista nel corso della giornata di mercoledì.Venti: Deboli dai quadranti occidentali con rinforzi sulle zone montuose – si apprende dalla nota stampa. Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale, in rinforzo nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in graduale aumento nel pomeriggio – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org