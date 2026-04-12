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Previsioni AbruzzoMeteo: Si avvicina una nuova perturbazione che favorirà un ulteriore aumento della nuvolosità nelle prossime ore con venti di Scirocco in rinforzo sulle regioni centro-meridionali

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Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.Rispetto ai giorni scorsi la situazione meteorologica è cambiata in quanto l’alta pressione, che ha favorito condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, ha subito una progressiva attenuazione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il Mediterraneo occidentale e l’entroterra algerino, dove è presente una vasta circolazione depressionaria che determina la risalita di masse d’aria calda verso la nostra penisola dove, a partire dalle prossime ore, assisteremo ad un progressivo rinforzo dei venti di Scirocco, specie al meridione e sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Le correnti meridionali riporteranno anche la polvere sahariana in sospensione in quota e favoriranno un ulteriore aumento dell’umidità sulle nostre regioni adriatiche, dove non si escludono foschie/nebbie, specie sulle zone collinari.L’avvicinamento della perturbazione, inoltre, potrà favorire anche lo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie sui rilievi di Marche e Abruzzo, con possibili rovesci sparsi, mentre la tendenza per i prossimi giorni è verso un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche che riguarderà dapprima le regioni settentrionali e il medio-alto versante tirrenico, specie nella giornata di lunedì, con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco – aggiunge testualmente l’articolo online. Successivamente, tra lunedì e martedì, la nuvolosità e i fenomeni si estenderanno anche verso le nostre regioni centrali, ad iniziare dal Lazio, in estensione verso le Marche, verso la nostra regione e verso il Molise, con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco – riporta testualmente l’articolo online. Alla base dei dati attuali, inoltre, nei prossimi giorni permarranno condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni, tuttavia si tratta di una situazione particolarmente complessa, non prevedibile in largo anticipo: bisognerà seguire la situazione passo dopo passo – riporta testualmente l’articolo online. Buona domenica!Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

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