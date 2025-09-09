Previsioni AbruzzoMeteo: Si avvicina una perturbazione atlantica che nel corso della giornata favorirà lo sviluppo di forti temporali sulle regioni tirreniche in estensione verso le nostre regioni centrali nella giornata di mercoledì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione di origine atlantica che, nelle prossime ore, favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e sulle regioni settentrionali, dove sono attesi temporali anche di forte intensità, mentre le restanti regioni centro-meridionali saranno ancora interessate dalla risalita di masse d’aria calda, provenienti dalle regioni nord-africane, che manterranno le temperature ancora al disopra delle medie stagionali – Lo scorrimento di masse d’aria fresca sulle correnti caldo-umide presenti sui nostri mari occidentali, determinerà lo sviluppo di estesi corpi nuvolosi a prevalente carattere temporalesco sulla Sardegna e sui nostri mari occidentali che, nel corso della giornata di mercoledì, raggiungeranno gran parte delle regioni tirreniche e si estenderanno verso le zone interne delle nostre regioni centrali – I fenomeni risulteranno di moderata o forte intensità, saranno accompagnati da forti raffiche di vento e, nel corso della giornata di domani, potrebbero estendersi anche verso il settore adriatico, ma risulteranno più frequenti ed intensi sul Lazio, sulla Toscana, sulla Campania e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise – si apprende dalla nota stampa. Residue condizioni di instabilità si manifesteranno nella giornata di giovedì, anche sul versante adriatico e le temperature subiranno una progressiva diminuzione, ma dalla serata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili ampie schiarite nel corso della mattinata anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, è previsto un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, con possibili rovesci sparsi, in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Nel corso della nottata e in tarda nottata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi e nella mattinata di mercoledì è previsto un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano, dalla Valle Peligna e dalle zone montuose che si affacciano ad ovest, con elevata probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco – Nel corso della giornata i temporali, localmente di moderata intensità, potrebbero estendersi anche verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento nelle prossime ore, ma la tendenza è verso una graduale diminuzione a partire da mercoledì.Venti: Inizialmente deboli a regime di brezza ma dal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti meridionali, rinforzando – Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

