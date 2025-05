Previsioni AbruzzoMeteo: Si avvicina una perturbazione atlantica che, tra oggi e domani, favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica preceduta da correnti meridionali che, nelle prossime ore, favoriranno un temporaneo rialzo delle temperature, il ritorno della polvere sahariana in sospensione in quota e annuvolamenti che favoriranno anche precipitazioni sparse e un nuovo aumento dell’instabilità sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Attese precipitazioni sparse nelle prossime ore ma anche possibili temporali pomeridiani che, dalle zone interne e montuose, tenderanno ad estendersi verso il settore adriatico nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio; inoltre la perturbazione atlantica, che nelle prossime ore interesserà soprattutto le regioni settentrionali con probabili forti temporali, si estenderà verso le nostre regioni centrali nel tardo pomeriggio-sera e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà tra stanotte e domattina, mentre l’instabilità continuerà a manifestarsi anche tra la tarda mattinata e il pomeriggio, con elevata probabilità di rovesci ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Successivamente, tra giovedì e sabato, una nuova perturbazione atlantica interesserà la nostra penisola e le nostre regioni centrali, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, più probabili sulle zone collinari, interne e montuose, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti che potrebbero favorire la formazione di temporali, in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Dal tardo pomeriggio è previsto un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sull’Alto Aquilano, nel Teramano e localmente nel Pescarese, con rovesci e possibili temporali, localmente di moderata intensità, in attenuazione in nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì con ampie schiarite, specie al mattino – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, tuttavia da stasera è prevista una graduale diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli dai quadranti meridionali con possibili rinforzi nel corso della giornata – Non si escludono colpi di vento durante i possibili temporali.Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org