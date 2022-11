Previsioni AbruzzoMeteo: Si avvicina una perturbazione atlantica, preceduta da forti venti meridionali, che attraverserà la nostra penisola tra stanotte e domenica portando una fase di maltempo anche sulle nostre regioni

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica che, tra stasera-notte e le prime ore della giornata di domenica, attraverserà la nostra penisola e sarà preceduta da un deciso rinforzo dei venti meridionali che interesseranno soprattutto le regioni centro-meridionali (probabile Garbino sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise) tra stanotte e la mattinata di venerdì, con tempo in peggioramento al nord e su gran parte delle regioni tirreniche ed appenniniche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Successivamente, tra venerdì sera e la serata di sabato la perturbazione si sposterà verso le regioni meridionali e, a causa della formazione di un minimo depressionario al centro-sud, il maltempo interesserà anche le nostre regioni adriatiche con rovesci diffusi, venti dai quadranti settentrionali in rinforzo e temperature in generale diminuzione – Si tratterà, tuttavia, di una perturbazione piuttosto veloce che abbandonerà la nostra penisola entro la serata di domenica, ad iniziare dalle regioni settentrionali e, a seguire, il tempo migliorerà anche al centro e al meridione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nelle prossime ore avremo ancora condizioni di tempo generalmente stabile ma con possibili annuvolamenti, ma la tendenza è verso un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche da stasera-notte, ad iniziare dal settore tirrenico e dalle zone interne delle nostre regioni centrali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della mattinata; dal pomeriggio nuvolosità in aumento dapprima sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata, con venti meridionali in intensificazione: attese forti raffiche di vento sulle zone montuose e, dalla tarda nottata, anche sul versante adriatico, con probabile Garbino impetuoso, specie nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Attesi forti rovesci nelle prime ore della mattinata di venerdì, specie sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro, con probabili sconfinamenti verso il settore adriatico in mattinata – si apprende dal portale web ufficiale.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – precisa il comunicato. Stazionarie nei valori massimi – precisa il comunicato. Da stanotte e nelle prime ore della mattinata di venerdì è atteso un temporaneo aumento delle temperature sul versante adriatico a causa dei venti meridionali in rinforzo (Garbino).

Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile ma da stasera tenderanno a provenire dai quadranti meridionali, rinforzando – aggiunge testualmente l’articolo online. Forti raffiche di vento in nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì con probabile Garbino impetuoso sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico –

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in graduale aumento dal tardo pomeriggio-sera e in nottata – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

