Previsioni AbruzzoMeteo: Si avvicina una perturbazione di origine nord atlantica che favorirà un deciso rinforzo dei venti di Libeccio sulle nostre regioni centrali e un graduale peggioramento sui settori occidentali e appenninici

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine nord atlantica che, a partire da stasera, raggiungerà l’arco alpino e le regioni settentrionali per poi spingersi verso le regioni centrali nella seconda metà della giornata di mercoledì. La perturbazione sarà preceduta ed accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) che soffieranno in maniera impetuosa almeno fino alla serata-nottata di mercoledì e favoriranno un temporaneo brusco aumento delle temperature sul versante adriatico, mentre successivamente, con il transito della perturbazione, i venti si disporranno dai quadranti settentrionali e ci sarà spazio a fenomeni di instabilità che riguarderanno anche il settore adriatico, con rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, nevosi sui rilievi appenninici e quota neve in rapido calo intorno ai 1000 metri nella notte tra mercoledì e giovedì. Si tratterà di un passaggio piuttosto rapido a cui farà seguito, almeno stando ai dati attuali, ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche tra giovedì e venerdì, a causa dell’arrivo di una nuova intensa perturbazione di origine nord-atlantica che sarà ancora una volta accompagnata da un deciso rinforzo dei venti (Libeccio, Garbino impetuoso) e da rovesci diffusi, anche temporaleschi, nevosi sui rilievi appenninici – In particolare, tra giovedì e venerdì, le raffiche di vento potrebbero agevolmente superare i 100 Km/h anche sulle nostre regioni centrali e non solo sulle zone montuose e pedemontane: vedremo – PREVISIONE: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con possibili annuvolamenti nel corso della giornata; cielo nuvoloso o molto nuvoloso nell’Aquilano, sulla Marsica, sull’Alto Sangro e, localmente, sulla Valle Peligna, con possibili precipitazioni sparse, più probabili sulla Marsica e sull’Alto Sangro – Venti di Libeccio in rinforzo dal pomeriggio-sera e nel corso della nottata con Garbino impetuoso sul versante adriatico e raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h, specie sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – Venti impetuosi nella mattinata di mercoledì e tempo in peggioramento ad iniziare dalle zone interne, in estensione, nel pomeriggio-sera, anche sul versante adriatico con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco – recita il testo pubblicato online. Temperature: Generalmente stazionarie ma la tendenza è verso un temporaneo brusco aumento sul versante adriatico in serata-nottata e nella mattinata di mercoledì.Venti: Inizialmente deboli dai quadranti occidentali sulle zone interne e montuose, in rinforzo dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Venti di Libeccio in ulteriore rinforzo in serata-nottata e nella mattinata di mercoledì con Garbino impetuoso sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento dalla serata-nottataPrevisioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org