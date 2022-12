Previsioni AbruzzoMeteo: Sistemi nuvolosi di origine atlantica attraverseranno la nostra penisola nelle prossime ore e nei prossimi giorni. E’ tornata la neve sulle nostre regioni ma le temperature tenderanno nuovamente ad aumentare

- Advertisement -

La nostra penisola risulta interessata dal transito di sistemi nuvolosi di origine atlantica che, in queste ultime ore, hanno favorito il ritorno della neve anche a bassa quota, soprattutto sulle zone interne dell’Abruzzo e del Molise, complice la presenza di aria fredda nei bassi strati dell’atmosfera, aria fredda che ha raggiunto la nostra penisola dall’Europa centrale ma che, a partire dalle prossime ore, sarà sostituita da aria più mite di origine atlantica che si farà strada soprattutto al centro-sud, favorendo un nuovo graduale aumento delle temperature e un rialzo della quota neve – La perturbazione in azione sulla nostra penisola abbandonerà le nostre regioni entro il pomeriggio-sera ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, una nuova veloce perturbazione attraverserà il centro-sud nella giornata di mercoledì e un’altra ne seguirà nelle giornate di giovedì e venerdì, con temperature in ulteriore aumento a causa del rinforzo dei venti dai quadranti meridionali – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la persistenza di un tempo caratterizzato dal transito di sistemi nuvolosi di origine atlantica almeno fino alla giornata di domenica, mentre nel corso della prossima settimana sembra possibile un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla nostra penisola: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni a carattere sparso, generalmente di debole intensità, nevose al disopra dei 600-800 metri, specie sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Le piogge interesseranno anche il settore orientale e le aree costiere ma tenderanno gradualmente ad attenuarsi nel corso della mattinata e nel pomeriggio con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico, ma si tratterà di una fase temporanea in attesa dell’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso di origine atlantica che raggiungerà anche la nostra regione nella giornata di mercoledì.

Temperature: Stazionarie al mattino, in graduale aumento dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Venti: Deboli dai quadranti orientali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera e sulle zone collinari.

Mare: Generalmente mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

