Previsioni AbruzzoMeteo: Sulla nostra penisola prosegue il tempo instabile con rovesci diffusi su gran parte delle nostre regioni. Un graduale miglioramento è previsto da mercoledì sera e proseguirà anche nei giorni successivi

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da una perturbazione di origine atlantica, in lento spostamento verso le regioni meridionali, che in queste ultime ore e nella giornata di ieri ha favorito precipitazioni diffuse anche sulle nostre regioni centrali, mentre nelle prossime ore il maltempo riguarderà anche l’Emilia Romagna – Schiarite sono attese sulle regioni centrali ma permarranno condizioni di instabilità che daranno luogo allo sviluppo di nuovi addensamenti nel pomeriggio con possibilità di temporali; inoltre nella giornata di mercoledì continueranno ad essere presenti condizioni di instabilità anche sulle nostre regioni centrali adriatiche a causa del lento spostamento verso levante della blanda circolazione depressionaria in sviluppo sulle regioni centro-meridionali – precisa il comunicato. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto dalla serata-nottata di mercoledì e nella giornata di giovedì a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e temperature massime in graduale aumento almeno fino alla giornata di domenica, almeno stando ai dati attuali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni estese, localmente di moderata intensità, più probabili a ridosso dei rilievi e sul versante adriatico, in temporanea attenuazione dalla tarda mattinata con ampie schiarite nel Chietino, nel Pescarese e nel Teramano, mentre annuvolamenti e occasionali precipitazioni continueranno a manifestarsi sulle zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel pomeriggio addensamenti consistenti torneranno a manifestarsi a ridosso dei rilievi e nel Chietino, specie sulle pedecollinari, con rovesci e possibili temporali in risalita verso il Pescarese, il Teramano e, successivamente, verso l’Aquilano, la Valle Peligna e la Marsica – si legge sul sito web ufficiale. Nel tardo pomeriggio è prevista una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni sul versante adriatico –

Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Venti: Deboli dai quadranti meridionali con rinforzi soprattutto sull’Adriatico centrale – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

