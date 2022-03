Previsioni AbruzzoMeteo: Sulla nostra penisola prosegue il tempo stabile a causa della presenza di un promontorio di alta pressione che inizierà ad attenuarsi da giovedì. Torna la sabbia in sospensione al centro

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nelle prossime ore, continuerà a garantire condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, con annuvolamenti sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali, poche nubi altrove anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, sulle nostre regioni è tornata la sabbia in sospensione in quota che si intensificherà tra oggi e la giornata di venerdì, specie al centro-nord e sulla Sardegna – viene evidenziato sul sito web. Successivamente, nel fine settimana è previsto il rafforzamento di una vasta area di alta pressione sull’Europa centrale, sulle Isole Britanniche e sulla Scandinavia e, di conseguenza, masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale tenderanno nuovamente ad estendersi verso l’Italia, favorendo un nuovo calo delle temperature, un aumento dell’instabilità e una progressiva attenuazione della sabbia in sospensione in quota , specie sulle regioni centro-meridionali adriatiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella giornata di venerdì, inoltre, non si escludono annuvolamenti consistenti sulle nostre regioni centrali con possibili piovaschi, misti a polvere/sabbia – viene evidenziato sul sito web.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti (velature) nel corso della giornata, mentre dal pomeriggio-sera è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità (e della sabbia in sospensione in quota), ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – aggiunge la nota pubblicata. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per gran parte della giornata di giovedì per la presenza di nubi medio-alte e stratificate con sabbia in sospensione in quota – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

