Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo freddo ed instabile al centro-sud con temperature in ulteriore diminuzione e possibili deboli nevicate a quote collinari sulle nostre regioni ma in graduale miglioramento a partire da domenica.

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola risulta ancora influenzata dalla presenza di una vasta circolazione depressionaria caratterizzata da aria fredda in quota che continua a favorire lo sviluppo di annuvolamenti associati a precipitazioni sparse, specie al centro-sud e sul versante adriatico, dove le temperature subiranno un ulteriore calo a partire dalle prossime ore e nella giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. Tra oggi e la giornata di domenica continueranno ad essere presenti addensamenti sulle Marche, sulla nostra regione, sul Molise e sulla Puglia, con rovesci sparsi, più intensi sul Molise e sulla Puglia, nevosi al disopra dei 400-600 metri su Marche e Abruzzo, oltre i 600-800 metri sul Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla giornata di domenica con schiarite ad iniziare dalle Marche, in estensione verso l’Abruzzo e verso il Molise entro la serata – viene evidenziato sul sito web. Nei prossimi giorni, inoltre, la nostra penisola potrebbe essere interessata marginalmente dalla discesa di masse d’aria fredda dall’Europa settentrionale che si spingeranno direttamente verso i vicini Balcani e verso l’Europa orientale ma potranno lambire anche le nostre regioni adriatiche, favorendo fenomeni di instabilità e venti in rinforzo: vedremo – riporta testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con possibili deboli precipitazioni a carattere sparso, più frequenti nel Chietino, in particolar modo nel Vastese, nevose al disopra dei 500-600 metri, in calo intorno ai 400-500 metri dalla serata-nottata e nella giornata di sabato – aggiunge testualmente l’articolo online. Le precipitazioni (nevose) potranno manifestarsi anche sul settore occidentale nel corso della giornata, tuttavia i fenomeni risulteranno generalmente di debole intensità e solo occasionalmente potranno risultare di moderata intensità. Poche novità nel corso della giornata di sabato, tempo freddo, nuvoloso e caratterizzato da possibili rovesci, nevosi anche a quote collinari.

Temperature: In diminuzione a partire dal pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Fonte: abruzzometeo.org