Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo freddo ed instabile nelle prossime ore con maltempo sulle Marche, localmente nel Teramano e rovesci di neve fino a quote relativamente basse. Temporaneo miglioramento domenica

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine nord atlantica accompagnata da masse d’aria fredda di origine artica marittima che, in queste ultime ore, ha favorito la formazione di un minimo depressionario sulla Sardegna, in rapido spostamento verso le regioni centro-meridionali dove, rispetto alla giornata di ieri, il tempo è decisamente peggiorato e nelle prossime ore il maltempo continuerà ad interessare gran parte delle nostre regioni, in particolare le Marche con precipitazioni anche di forte intensità e nevicate fino a quote relativamente basse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ tornata la neve anche sulla nostra regione, al disopra dei 900 metri ma nelle prossime ore è previsto un ulteriore calo delle temperature con abbassamento della quota neve anche se la nuvolosità e i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi entro la serata, specie sulle zone interne, mentre l’instabilità, con masse d’aria fredda associate, scivoleranno dalle Marche verso la nostra regione entro il pomeriggio-sera e potranno dar luogo a fenomeni di instabilità con rovesci e precipitazioni nevose intorno ai 500-800 metri, specie nel Teramano e sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di domenica, miglioramento temporaneo in quanto una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra penisola e sarà preceduta da un generale rinforzo dei venti di Libeccio su gran parte delle regioni centro-meridionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, nevose sui rilievi appenninici intorno ai 1000 metri, localmente a quote più basse sull’Alto Aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Rovesci di moderata intensità interesseranno le zone collinari e costiere del Teramano, mentre piogge sparse si manifesteranno sull’Alto Sangro, nel Chietino, sulla Valle Peligna e, localmente, nel Pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della mattinata saranno possibili schiarite sulle zone interne, in estensione verso il settore adriatico, tuttavia nel corso della giornata il tempo tornerà a peggiorare soprattutto nel Teramano, localmente anche nel Pescarese con rovesci sparsi ma nel Teramano i fenomeni potrebbero risultare anche intensi e saranno accompagnati da venti di Maestrale in rinforzo; precipitazioni sparse potrebbero tornare a manifestarsi nel pomeriggio-sera sulle zone interne e sul versante adriatico – Possibili rovesci nevosi a quote relativamente basse, intorno ai 500-800 metri, specie tra il Teramano e l’Alto Aquilano ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche in nottata e, soprattutto nel corso della mattinata di domenica con schiarite via via sempre più ampie – si apprende dalla nota stampa. Temperature: In diminuzione, anche sensibile nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo nel corso della giornata, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Mare: Generalmente mosso o molto mosso ma con moto ondoso in ulteriore aumento – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

