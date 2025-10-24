Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in deciso miglioramento nelle prossime ore con ampie schiarite e possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose. Nuovo graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata di sabato

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è in graduale miglioramento su tutte le nostre regioni, anche se venti occidentali continueranno a interessare gran parte della nostra penisola, in particolar modo le aree appenniniche – Nelle prossime ore prevarrà il sole su tutte le nostre regioni con possibili annuvolamenti sulle zone interne ed appenniniche, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana in quanto continueranno a giungere correnti atlantiche che favoriranno annuvolamenti soprattutto sui settori tirrenici e lungo la dorsale appenninica – viene evidenziato sul sito web. Annuvolamenti che favoriranno precipitazioni sparse tra sabato e domenica, più probabili sulle zone interne delle nostre regioni centrali e sul settore tirrenico – riporta testualmente l’articolo online. Venti di libeccio che torneranno ad intensificarsi anche sulle nostre regioni centrali, mentre sul versante adriatico prevarranno le schiarite pur con possibili annuvolamenti associati a precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le temperature subiranno una graduale diminuzione specie sui settori occidentali, mentre risulteranno stazionarie o comunque in lieve diminuzione anche sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Nuovo probabile aumento delle temperature nella giornata di domenica, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti potrebbero manifestarsi sulle zone interne della nostra regione, in particolar modo sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, soprattutto a ridosso dei rilievi appenninici – aggiunge la nota pubblicata. La tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata di sabato ad iniziare dai settori occidentali.Temperature: In diminuzione specie sulle aree interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Moderati dei quadranti occidentali o nord-occidentali con rinforzi lungo la dorsale appenninica – si legge sul sito web ufficiale. Mare: generalmente mosso, localmente poco mosso sottocosta – viene evidenziato sul sito web.

