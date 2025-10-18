- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Ottobre 18, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in graduale miglioramento a partire dal pomeriggio-sera ma al mattino insisteranno gli annuvolamenti con possibili precipitazioni su Marche, Abruzzo e Molise, specie sul versante adriatico

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è ancora interessata dal transito di una perturbazione che, in queste ultime ore e nella giornata di ieri, ha favorito precipitazioni di moderata intensità tra l’Abruzzo, il Molise e la Puglia, mentre nelle prossime ore assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal Lazio e dalle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, con schiarite che tenderanno ad estendersi verso il settore adriatico – La perturbazione si sposterà verso i vicini Balcani e, di conseguenza, assisteremo ad un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà entro la serata e, soprattutto, nella giornata di domenica con ampie schiarite su tutte le nostre regioni – aggiunge la nota pubblicata. Come anticipato nei precedenti aggiornamenti, inoltre, una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà alla nostra penisola dalla serata di domenica, raggiungerà le nostre regioni centrali tra lunedì sera e martedì e sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che favoriranno anche un graduale aumento delle temperature – Alla base dei dati attuali la perturbazione interesserà soprattutto le zone interne delle nostre regioni dove torneranno le precipitazioni e i fenomeni saranno più probabili rispetto al settore adriatico, ma si tratta di dettagli da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, dove non si escludono residue precipitazioni sparse, in attenuazione nel corso della mattinata – Schiarite sono attese sulla Marsica, sull’Alto Sangro, in estensione verso la Valle Peligna e verso l’Aquilano con probabili foschie dense e banchi di nebbia, tuttavia nel corso del pomeriggio non si escludono nuovi addensamenti che potrebbero dar luogo ad occasionali precipitazioni sparse, in miglioramento entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nel corso della giornata di domenica con cielo poco nuvoloso e possibili banchi di nebbia al mattino nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento durante le ore centrali della giornata – Dalla serata-nottata è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità ma inizialmente si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni.Temperature: Generalmente stazionarie ma la tendenza è verso un graduale aumento nel corso della giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Poco mosso o mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

