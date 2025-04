Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in graduale miglioramento ma nel pomeriggio continuerà a manifestarsi l’instabilità sulle zone interne delle nostre regioni centrali e sul Lazio. Ulteriore miglioramento tra giovedì e domenica

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che si manifestano soprattutto nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in particolar modo lungo la dorsale appenninica, con formazioni temporalesche in estensione verso le regioni tirreniche, ma in attenuazione in serata e in nottata – La situazione meteorologica generale è in miglioramento, tuttavia nelle prossime ore saranno ancora possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso il Lazio e la Campania – A partire da mercoledì sera è atteso un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, alla base dei dati attuali, si espanderà verso la nostra penisola e favorirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature che si porteranno gradualmente al disopra delle medie stagionali – Il tempo stabile proseguirà, molto probabilmente, almeno fino alla fine della settimana anche se successivamente sembra possibile il ritorno delle correnti atlantiche e il cedimento dell’alta pressione: tendenza che, tuttavia, dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino nel Pescarese e nel Chietino, in attenuazione nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Dal pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nuovi addensamenti sulle zone interne e montuose, in particolare sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, con rovesci e possibilità di temporali, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – Non si escludono temporali anche nell’Aquilano entro il tardo pomeriggio, in miglioramento entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di mercoledì: prevalenza di tempo stabile al mattino con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ma nel pomeriggio saranno possibili occasionali formazioni temporalesche sulla Marsica e sull’Alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino; stazionarie sulle zone interne e montuose – Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

