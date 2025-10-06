Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in graduale miglioramento ma sul versante adriatico potrebbero manifestarsi ancora addensamenti e occasionali precipitazioni a carattere sparso, almeno fino a mercoledì mattina

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La settimana si apre con un tempo in graduale miglioramento, soprattutto al centro-nord anche se sul medio-basso versante adriatico continueranno ad affluire masse d’aria fredda che manterranno attive condizioni di variabilità, specie sul basso versante adriatico ma, localmente, anche sull’Adriatico centrale dove non si escludono annuvolamenti associati a rovesci sparsi, alternati ad ampie zone di sereno – recita il testo pubblicato online. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle zone interne e sul versante adriatico ma non mancheranno annuvolamenti nella seconda metà della giornata in quanto masse d’aria fredda continueranno a lambire le nostre regioni centrali a causa della presenza e della persistenza di un minimo depressionario in formazione sulla Grecia, sull’Albania, in spostamento verso l’Europa orientale: di conseguenza residue infiltrazioni di aria fredda si manifesteranno almeno fino alla giornata di mercoledì e potranno dar luogo ad annuvolamenti, occasionali precipitazioni sparse, soprattutto sul versante adriatico di Abruzzo, Molise e Puglia – si legge sul sito web ufficiale. Da mercoledì la situazione meteorologica tenderà a migliorare anche sulle restanti regioni centro-meridionali e, alla base dei dati attuali, non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino alla fine della settimana – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, cielo poco nuvoloso sul versante adriatico ma con possibili annuvolamenti nel corso della mattinata, più probabili nel Chietino (Vastese), localmente anche nel Teramano e nel Pescarese – Non si escludono rovesci sparsi ma prevarranno le schiarite anche sul versante adriatico – Nel corso della giornata, inoltre, annuvolamenti potrebbero interessare anche le zone interne e montuose ma non si prevedono fenomeni di rilievo, inoltre in serata-nottata e nella giornata di martedì saranno possibili nuovi annuvolamenti che riguarderanno soprattutto il versante adriatico, localmente le aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – precisa il comunicato. Stazionarie le massime – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi nel Pescarese e nel Chietino (Vastese).Mare: Generalmente mosso o molto mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

