Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in graduale miglioramento nelle prossime ore ma con temperature in ulteriore diminuzione. Torna l’alta pressione da mercoledì con temperature in graduale aumento

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di masse d’aria molto fredda provenienti dall’Europa settentrionale che, in queste ultime ore, hanno favorito annuvolamenti e rovesci su gran parte delle nostre regioni adriatiche, con temperature in generale diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma come anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà di una fase temporanea a cui farà seguito un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle prossime ore, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e, entro il pomeriggio, anche verso il Molise, con schiarite via via sempre più ampie ma con temperature che subiranno un ulteriore calo in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì. Successivamente, a partire da domani, l’alta pressione tornerà ad espandersi verso la nostra penisola favorendo un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche su tutte le regioni, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano la possibilità di un nuovo peggioramento nel fine settimana (domenica), preceduto da una risalita di masse d’aria calda dalle regioni nord-africane che, molto probabilmente, favoriranno una nuova risalita di polvere/sabbia in sospensione in quota – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone montuose, pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono deboli e residue precipitazioni, nevose al disopra dei 500-600 metri ma in graduale attenuazione nel corso della mattinata con schiarite ad iniziare dalla fascia costiera, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato mercoledì, con temperature massime in graduale ripresa – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In ulteriore diminuzione, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino – Venti: Deboli o moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Molto mosso o agitato – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

