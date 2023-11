Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in miglioramento nelle prossime ore, anche se non mancheranno annuvolamenti nel pomeriggio. Domenica nuova veloce perturbazione riporterà piogge sparse anche sulle nostre regioni centrali

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola continua a trovarsi sotto la scia di correnti atlantiche in seno alle quali si muovono sistemi nuvolosi che, fino alla serata di ieri, hanno favorito annuvolamenti, rovesci e nevicate sui rilievi appenninici, mentre nelle prossime ore avanzeranno ampie schiarite soprattutto sul settore adriatico delle nostre regioni – Annuvolamenti continueranno ad interessare le zone interne con possibili rovesci sparsi e, nel corso del pomeriggio, annuvolamenti si estenderanno verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con possibili occasionali rovesci sparsi ma in miglioramento entro la serata – viene evidenziato sul sito web. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, tuttavia come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana favorirà un graduale rialzo delle temperature, soprattutto al centro-sud, nelle giornate di martedì e mercoledì, anche se la tendenza per il prossimo fine settimana evidenzia una possibile discesa di masse d’aria fredda verso le nostre regioni centro-meridionali adriatiche con temperature in generale e sensibile diminuzione, ma si tratta di una situazione da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino, con possibili annuvolamenti sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro – recita il testo pubblicato online. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio annuvolamenti consistenti torneranno ad interessare gran parte del settore occidentale, in particolare le zone montuose, con possibili rovesci sparsi; nuvolosità in temporaneo aumento anche sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico con occasionali precipitazioni, in attenuazione in serata e in nottata – La giornata di domenica inizierà all’insegna del bel tempo con ampie schiarite al mattino, tuttavia dalla tarda mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, con possibili precipitazioni sparse, in estensione verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Si tratterà di precipitazioni sparse che saranno più probabili sulle zone interne, ma con possibili sconfinamenti verso il settore adriatico, in graduale attenuazione in serata e in nottata –

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in graduale ma temporaneo aumento nei valori massimi nelle prossime ore – si apprende dalla nota stampa. In diminuzione nella giornata di domenica –

Venti: Deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali con possibili rinforzi sulle zone interne –

Mare: Generalmente poco mosso o mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

