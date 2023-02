Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in miglioramento nelle prossime ore su tutte le nostre regioni centrali, mentre prosegue un’intensa fase di maltempo al meridione

- Advertisement -

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Le nostre regioni meridionali continuano ad essere interessate da un profondo vortice depressionario che, nelle prossime ore, continuerà a favorire condizioni di maltempo soprattutto sulla Sicilia e sulla Calabria, mentre sulle nostre regioni la situazione meteorologica è in ulteriore miglioramento a partire dalle prossime ore, con ampie schiarite ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il vicino Molise nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Prosegue il bel tempo al nord con miglioramento che, nelle prossime ore si estenderà anche verso il centro Italia, a causa dell’avvicinamento di un promontorio di alta pressione presente sull’Europa occidentale che, tra sabato e domenica si estenderà dapprima al nord e, successivamente, nel corso della prossima settimana, anche sulla nostra penisola, favorendo condizioni di tempo stabile, soleggiato con temperature in progressivo aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un possibile disturbo delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di domenica, specie sul medio-basso versante adriatico, a causa dell’arrivo di un veloce impulso di aria fredda che potrà favorire annuvolamenti e occasionali precipitazioni sparse, in rapido miglioramento entro la serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, con possibili residue deboli precipitazioni sparse, nevose fino a bassa quota, in graduale miglioramento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulla Marsica, tuttavia il miglioramento si estenderà anche verso le restanti zone a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Gelate diffuse tra stanotte e la mattinata di sabato, non solo nelle valli interne ma anche nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso nel corso della giornata di sabato – recita il testo pubblicato online.

Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi – precisa il comunicato. In diminuzione nei valori minimi con gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino – recita il testo pubblicato online.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera –

Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org