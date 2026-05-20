Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in miglioramento rispetto ai giorni scorsi ma con possibili fenomeni di instabilità nel pomeriggio-sera lungo la dorsale appenninica. Atteso un ulteriore miglioramento nei prossimi giorni ma con venti settentrionali in rinforzo

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento rispetto ai giorni scorsi a causa della progressiva espansione di un promontorio di alta pressione che, dall’Europa occidentale e dal Mediterraneo occidentale, tenderà gradualmente ad espandersi verso l’Europa centrale, verso la Sardegna e verso le nostre regioni settentrionali, mentre il centro-sud sarà marginalmente interessato dalla discesa di correnti provenienti dai vicini Balcani che potrebbero favorire annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica; inoltre alla base dei dati attuali assisteremo ad un progressivo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali sull’Adriatico centro-meridionale, pur in un contesto di tempo stabile ma con occasionali annuvolamenti, probabilmente fino alla fine della settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prossime ore saranno ancora possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con elevata probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco sulle zone interne di Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Le temperature subiranno in progressivo aumento, specie nei valori massimi e si manterranno, almeno per il momento, in linea con le medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti sulle zone interne e montuose con possibili rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, in estensione dalle zone montuose verso l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica e l’Alto Sangro, ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Tempo stabile nella giornata di giovedì ma con possibili annuvolamenti e venti settentrionali in rinforzo, specie lungo la fascia costiera e collinare – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Venti settentrionali in rinforzo da domani e nei prossimi giorni, specie sul settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org