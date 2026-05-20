- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Maggio 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeMeteoPrevisioni AbruzzoMeteo: Tempo in miglioramento rispetto ai giorni scorsi ma con possibili...
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in miglioramento rispetto ai giorni scorsi ma con possibili fenomeni di instabilità nel pomeriggio-sera lungo la dorsale appenninica. Atteso un ulteriore miglioramento nei prossimi giorni ma con venti settentrionali in rinforzo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento rispetto ai giorni scorsi a causa della progressiva espansione di un promontorio di alta pressione che, dall’Europa occidentale e dal Mediterraneo occidentale, tenderà gradualmente ad espandersi verso l’Europa centrale, verso la Sardegna e verso le nostre regioni settentrionali, mentre il centro-sud sarà marginalmente interessato dalla discesa di correnti provenienti dai vicini Balcani che potrebbero favorire annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica; inoltre alla base dei dati attuali assisteremo ad un progressivo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali sull’Adriatico centro-meridionale, pur in un contesto di tempo stabile ma con occasionali annuvolamenti, probabilmente fino alla fine della settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prossime ore saranno ancora possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con elevata probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco sulle zone interne di Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Le temperature subiranno in progressivo aumento, specie nei valori massimi e si manterranno, almeno per il momento, in linea con le medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti sulle zone interne e montuose con possibili rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, in estensione dalle zone montuose verso l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica e l’Alto Sangro, ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Tempo stabile nella giornata di giovedì ma con possibili annuvolamenti e venti settentrionali in rinforzo, specie lungo la fascia costiera e collinare – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Venti settentrionali in rinforzo da domani e nei prossimi giorni, specie sul settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it