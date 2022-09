Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in miglioramento rispetto ai giorni scorsi ma permarranno condizioni di instabilità, specie sulle zone interne, sul settore tirrenico e al meridione. Venti occidentali in rinforzo

- Advertisement -

Sulla nostra penisola il tempo è migliorato rispetto ai giorni scorsi anche se, nelle prossime ore e nella giornata di mercoledì, permarranno condizioni di instabilità provocate dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che raggiungeranno soprattutto le regioni tirreniche e il meridione, favorendo annuvolamenti e possibili rovesci, anche a carattere temporalesco – aggiunge testualmente l’articolo online. Il rinforzo dei venti occidentali favorirà, invece, ampie schiarite sui settori adriatici delle nostre regioni centrali e temperature in aumento, specie sulle zone pedecollinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, tuttavia non si escludono annuvolamenti nel corso della giornata – Da mercoledì è previsto un graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni a causa dell’avvicinamento di una vasta circolazione depressionaria di origine nord atlantica che si posizionerà dapprima sull’Europa centrale e, tra giovedì e sabato, favorirà la discesa di masse d’aria fredda ed instabile verso il Mediterraneo occidentale e, in prospettiva, anche sulla nostra penisola, con un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche – si apprende dalla nota stampa.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con venti occidentali in rinforzo e possibile Garbino nel corso della giornata – Annuvolamenti saranno presenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulle zone montuose che si affacciano ad ovest, con possibili rovesci nel corso della giornata, specie nel pomeriggio-sera, in attenuazione in nottata – Non si escludono temporanei addensamenti anche nel Teramano e nel Pescarese nel pomeriggio, occasionalmente associati a rovesci, in miglioramento entro la serata – viene evidenziato sul sito web. Nuvolosità in aumento nel corso della giornata di mercoledì.

Temperature: In aumento, specie sul versante adriatico, stazionarie altrove –

Venti: Deboli o moderati dai quadranti occidentali, in rinforzo sulle zone interne, montuose e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Orientali o sud-orientali nel Pescarese e nel Chietino, specie nel pomeriggio –

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

