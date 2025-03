Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in peggioramento nelle prossime ore con annuvolamenti e rovesci sparsi ma da stasera-notte attesa una fase di maltempo con piogge diffuse e nevicate sui rilievi appenninici

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in peggioramento a causa della formazione di un minimo depressionario che, tra domani e venerdì, si formerà sulle regioni meridionali e risalirà verso il medio Adriatico provocando una fase di maltempo anche sulle nostre regioni centrali dove, nelle giornate di giovedì e venerdì, sono attese precipitazioni diffuse, localmente di moderata intensità, in particolare sul versante adriatico, con nevicate sui rilievi appenninici ma a quote superiori ai 1400-1600 metri – aggiunge la nota pubblicata. La formazione e l’approfondimento del minimo depressionario favorirà, inoltre, un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali con probabili mareggiate lungo le coste delle nostre regioni, in particolare sulle Marche e sull’Abruzzo, con temperature massime in generale diminuzione ma con valori che si manterranno in linea con le medie stagionali – precisa la nota online. Nelle prossime ore il peggioramento inizierà a manifestarsi sulla nostra regione, sul Molise a causa della confluenza tra masse d’aria più fredda di origine atlantica con aria calda in risalita dalle regioni meridionali: corpi nuvolosi in intensificazione favoriranno rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, inizialmente più probabili sul versante adriatico, ma il peggioramento si estenderà anche verso le zone interne nella seconda metà della giornata – A partire da stasera-notta, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, torneranno le piogge diffuse su gran parte del versante adriatico e la neve sui nostri rilievi appenninici: il maltempo proseguirà anche nella giornata di venerdì e, molto probabilmente, dopo una breve tregua nel pomeriggio, il tempo tornerà a peggiorare nel fine settimana: vedremo – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino, sulla Valle Peligna e nell’Aquilano, mentre ampie schiarite sono attese sulla Marsica, specie al mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si escludono precipitazioni sparse, più probabili sul versante adriatico, mentre banchi di nebbia interesseranno le zone pedemontane ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle zone montuose e si estenderà verso le zone interne, dove non si escludono rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco; possibili temporanee schiarite sul versante adriatico nel pomeriggio, tuttavia la tendenza è verso un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche dalla serata-nottata e nel corso della giornata di giovedì con precipitazioni in intensificazione nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, in estensione verso le zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da domani è previsto un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso o molto mosso con moto ondoso in deciso aumento da stasera-notte e nella giornata di giovedì con probabili mareggiate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

