Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in peggioramento nelle prossime ore e nella giornata di domenica a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione che favorirà la formazione di un minimo depressionario sulle regioni centro-meridionali

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, attraverserà le regioni centrali e determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, con precipitazioni in intensificazione e in estensione verso il settore adriatico entro il primo pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente, la perturbazione si sposterà verso il basso Tirreno e favorirà la formazione di un minimo depressionario in approfondimento sulle nostre regioni meridionali e in spostamento, nella giornata di domenica, verso il settore ionico: di conseguenza è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sul versante adriatico con rovesci diffusi accompagnati da venti settentrionali in rinforzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella giornata di domenica le precipitazioni potranno risultare anche di moderata intensità e persistenti sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, con nevicate sui rilievi al disopra dei 1200-1400 metri – Alla base dei dati attuali, inoltre, anche nei primi giorni della prossima settimana condizioni di instabilità continueranno a manifestarsi su gran parte delle regioni centro-meridionali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nuvolosità in ulteriore aumento ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano, sull’Alto Sangro, sulla Valle Peligna e sulle zone montuose, con precipitazioni in intensificazione, nevose sui rilievi al disopra dei 1200-1400 metri – precisa il comunicato. I rovesci tenderanno ad estendersi verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico e, localmente, raggiungeranno anche le aree costiere, tuttavia i fenomeni risulteranno meno frequenti rispetto alle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra stanotte e le prime ore della mattinata di domenica assisteremo ad un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sul versante adriatico con precipitazioni in intensificazione e possibilità di temporali – precisa la nota online. Domenica caratterizzata dal maltempo con precipitazioni diffuse, più frequenti sul settore orientale e costiero, nevose sui rilievi al disopra dei 1300-1500 metri.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.

Venti: In temporaneo rinforzo dai quadranti meridionali sulle zone interne e montuose, mentre nella giornata di domenica tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali rinforzando, specie sul settore orientale e costiero – recita il testo pubblicato online.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Un ulteriore aumento del moto ondoso è previsto in serata-nottata e nel corso della giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

