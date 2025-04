Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento con ampie schiarite in mattinata e possibili annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone interne e montuose. Torna il freddo da domenica con tempo in peggioramento

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che, nelle prossime ore, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulle nostre regioni centrali, tuttavia infiltrazioni di aria fredda provenienti dai vicini Balcani potrebbero favorire annuvolamenti tra oggi e domani, specie sul medio-basso versante adriatico, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, dove non si escludono occasionali rovesci sparsi – aggiunge la nota pubblicata. Il tempo stabile proseguirà fino alla giornata di sabato ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un’intensa discesa di masse d’aria molto fredda sulla Scandinavia, sull’Europa orientale e sui vicini Balcani nel fine settimana: aria fredda che, alla base dei dati attuali, raggiungerà marginalmente anche la nostra penisola nella giornata di domenica e favorirà un nuovo sensibile calo delle temperature e un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali con rovesci, possibili temporali e nevicate fino a quote relativamente basse per il periodo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta, tuttavia, di una tendenza che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti, al mattino, sul versante adriatico, in attenuazione nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose dove, occasionalmente, potrebbero verificarsi rovesci sparsi, occasionalmente temporaleschi, ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Annuvolamenti saranno possibili anche sul versante adriatico nella seconda metà della giornata ma il tempo stabile proseguirà anche nella giornata di venerdì, pur con possibili annuvolamenti in giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

