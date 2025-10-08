Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento ma con residui annuvolamenti tra l’Abruzzo e il Molise, in attenuazione nel corso della giornata e temperature in graduale aumento. Nuvolosità in aumento da stanotte

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento, anche sulle nostre regioni centro-meridionali adriatiche, a causa dello spostamento verso levante di una vasta area depressionaria che, nei giorni scorsi, ha determinato una fase di tempo instabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore la nuvolosità tenderà ulteriormente ad attenuarsi, splenderà il sole su gran parte della nostra penisola, anche se non mancheranno residui addensamenti sulle regioni meridionali e sul settore ionico, in miglioramento entro il pomeriggio; anche le temperature subiranno un graduale aumento, specie nei valori massimi e si avvicineranno alle medie stagionali, mentre continuerà a fare piuttosto freddo durante le ore notturne e al primo mattino, specie nelle aree interne ed appenniniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una debole area di instabilità in formazione sul Mediterraneo occidentale favorirà l’avvicinamento e il transito di corpi nuvolosi sulla Sardegna e sulle nostre regioni centro-settentrionali nel corso della giornata di giovedì, ma non si prevedono fenomeni rilevanti, mentre sulla Sardegna saranno possibili annuvolamenti consistenti e possibili precipitazioni sparse, specie nella giornate di giovedì e venerdì. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana ma, alla base dei dati attuali, si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa di un nuovo possibile peggioramento nei primi giorni della prossima settimana, ovviamente da confermare – si apprende dalla nota stampa. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili residui annuvolamenti nel Chietino, in particolare nel Vastese, in miglioramento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Un graduale aumento della nuvolosità è previsto nel corso della giornata di giovedì ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni.Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi dai quadranti settentrionali.Mare: Poco mosso o mosso, molto mosso nel Vastese ma con moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org