Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento nelle prossime ore e temperature in graduale aumento ma nella giornata di domenica saranno possibili annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di ieri, anche sulle estreme regioni meridionali, precedentemente interessate da un’intensa perturbazione che ha dato luogo a diffusi fenomeni di maltempo soprattutto sul Sicilia e Calabria – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte delle nostre regioni con temperature massime in graduale aumento ma attenzione alle gelate notturne che torneranno a manifestarsi soprattutto nelle valli interne delle nostre regioni e, localmente, nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Il tempo stabile proseguirà anche nella giornata di domenica, tuttavia un veloce impulso di aria fredda in transito sui vicini Balcani, lambirà le nostre regioni centro-meridionali adriatiche e provocherà annuvolamenti, venti in temporaneo rinforzo e un lieve calo delle temperature: si tratterà, tuttavia, di un veloce disturbo delle condizioni meteorologiche a cui farà seguito un nuovo deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche dalla serata e nei primi giorni della prossima settimana, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione in arrivo dall’Europa centro-occidentale che, alla base dei dati attuali, garantirà condizioni di tempo stabile, soleggiato e temperature in aumento almeno fino alla metà della prossima settimana – viene evidenziato sul sito web.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino ma con temperature in graduale aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Tempo stabile anche nella giornata di domenica, specie al mattino, mentre nel pomeriggio-sera saranno possibili annuvolamenti e un temporaneo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Temperature: In ulteriore diminuzione durante le ore serali, notturne e al primo mattino con gelate diffuse sul settore occidentale e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Un graduale aumento è previsto soprattutto nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, in temporaneo rinforzo nel pomeriggio di domenica –

Mare: Generalmente mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

