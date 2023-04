Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento nelle prossime ore ma non mancheranno annuvolamenti al centro-nord. Nuova perturbazione atlantica attesa nella giornata di giovedì

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto al fine settimana e alla giornata di lunedì, nelle prossime ore si prevedono condizioni di stabilità su tutte le regioni ma non mancheranno annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che potranno interessare anche le nostre regioni centrali ma senza fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Non si prevedono sostanziali variazioni anche nella giornata di mercoledì, tuttavia giovedì transiterà una perturbazione atlantica che attraverserà il centro-nord e determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che raggiungeranno anche le nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano una certa persistenza dell’instabilità anche nel fine settimana, specie sulle regioni centro-meridionali dove, molto probabilmente, insisteranno annuvolamenti e precipitazioni, con temperature in diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – aggiunge la nota pubblicata. Poche novità nel corso della giornata di mercoledì, proseguirà il tempo stabile ma con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, in temporanea attenuazione in serata – si apprende dal portale web ufficiale. Gelate diffuse nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino – recita il testo pubblicato online.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento le massime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo le aree costiere, occidentali sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org