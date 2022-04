Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento nelle prossime ore ma non mancheranno annuvolamenti sul versante adriatico. Una nuova perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola tra mercoledì e giovedì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato, tuttavia masse d’aria fredda in discesa verso i vicini Balcani potranno favorire, nelle prossime ore, annuvolamenti anche sulle nostre regioni adriatiche ma senza fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Si tratterà, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, di una fase temporanea in quanto una nuova perturbazione di origine atlantica, diretta nelle prossime ore verso la penisola iberica, si spingerà verso il Mediterraneo centro-occidentale, favorendo la formazione e l’approfondimento di un vortice depressionario che, a sua volta, richiamerà masse d’aria calda dalle regioni nord africane e provocherà anche la risalita di polvere/sabbia verso la nostra penisola – viene evidenziato sul sito web. Da mercoledì nuvolosità in aumento e sabbia in sospensione in quota che tornerà ad espandersi verso le nostre regioni, in attesa del transito del sistema perturbato previsto nella giornata di giovedì, con rovesci diffusi, in estensione dal settore tirrenico verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. A seguire, alla base dei dati attuali, assisteremo ad un probabile miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di sabato, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sul settore adriatico, ma non si prevedono fenomeni rilevanti, anche se non si escludono occasionali precipitazioni a ridosso dei rilievi e, localmente, sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, specie nel Teramano – recita il testo pubblicato online. La nuvolosità tenderà temporaneamente ad attenuarsi in serata e in nottata, tuttavia nel corso della giornata di mercoledì nubi medio-alte e stratificate (e sabbia in sospensione in quota) si estenderanno nuovamente verso la nostra penisola e verso la nostra regione –

Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi – aggiunge la nota pubblicata. In graduale aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali, in rinforzo durante le ore centrali della giornata, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

