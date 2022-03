Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento nelle prossime ore, tuttavia non mancheranno residui annuvolamenti accompagnati da venti settentrionali in graduale attenuazione entro stasera-notte

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, gradualmente, si estenderà verso le nostre regioni occidentali, favorendo una progressiva attenuazione dell’instabilità anche sulle regioni adriatiche dove, in queste ultime ore, continuano a soffiare venti di Grecale con annuvolamenti associati a residui rovesci, specie sulle zone montuose e pedecollinari di Abruzzo e Molise – si apprende dalla nota stampa. A partire dalle prossime ore la nuvolosità tenderà ulteriormente ad attenuarsi, favorendo ampie schiarite ad iniziare dalle Marche, in estensione verso le restanti regioni, con venti di Grecale in graduale attenuazione entro la serata – si apprende dal portale web ufficiale. Bel tempo atteso anche nella giornata di giovedì ma con temperature ancora al disotto delle medie stagionali e gelate diffuse soprattutto sulle zone interne e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Da venerdì l’alta pressione inizierà ad attenuarsi e, di conseguenza, corpi nuvolosi legati ad una perturbazione in arrivo sulla penisola iberica, inizieranno ad estendersi verso la nostra penisola, favorendo un graduale aumento della nuvolosità, anche se non si prevedono sostanziali variazioni fino a sabato, mentre per domenica si segnala un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche sul versante adriatico delle nostre regioni, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico dove non si escludono residue precipitazioni, anche a carattere nevoso – aggiunge testualmente l’articolo online. Annuvolamenti anche nel Vastese e nel Chietino, in graduale attenuazione nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Marsica e nell’Aquilano con gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino, mentre annuvolamenti continueranno ad interessare l’Alto Sangro, in miglioramento entro la serata-nottata – Nella giornata di giovedì si prevedono condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con possibili occasionali residui annuvolamenti.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – precisa il comunicato. In lieve graduale aumento nei valori massimi.

Venti: Moderati dai quadranti settentrionali con residui rinforzi lungo la fascia costiera e collinare, sull’Adriatico centrale e nel Vastese, in attenuazione in serata e in nottata –

Mare: Generalmente molto mosso o agitato con moto ondoso in graduale attenuazione da stasera – si apprende dal portale web ufficiale.

