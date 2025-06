Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento rispetto alla giornata di ieri ma nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti e rovesci temporaleschi sui rilievi appenninici

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che, nelle prossime ore, riguarderanno direttamente le estreme regioni meridionali e in particolare la Sicilia, dove sono attesi temporali anche di moderata intensità nelle prossime ore; temporali che, tuttavia, continueranno a manifestarsi anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone appenniniche, sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, dove nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti e possibili temporali, in estensione verso il vicino Lazio nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Situazione in ulteriore miglioramento della giornata di venerdì, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo infiltrazioni di aria fresca in quota provenienti dall’Europa centrale che, nel fine settimana, provocheranno un nuovo aumento dell’instabilità sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne di Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, dove sono attesi addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche anche di moderata intensità, specie nella serata di sabato e nella giornata di domenica (pomeriggio-sera). Da lunedì instabilità in graduale attenuazione e temperature in graduale aumento ma alla base dei dati attuali non si prevedono nuove ondate di calore a breve termine sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili occasionali annuvolamenti nel Vastese e sulla Marsica, in temporanea attenuazione in mattinata, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi appenninici, con addensamenti consistenti sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, dove non si escludono rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Tempo stabile nella giornata di venerdì anche se non mancheranno addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi nelle aree interessate dai temporali.Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

