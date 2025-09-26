Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile al nord, variabilità sulle nostre regioni centrali, instabilità in aumento sulle estreme regioni meridionali: attesi annuvolamenti anche sulle nostre regioni e un graduale peggioramento nella giornata di sabato, specie sul versante adriatico

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un’area di bassa pressione, posizionata sull’Europa centro-occidentale, che convoglia masse d’aria fresca di origine atlantica verso le nostre regioni centro-settentrionali, dove nelle prossime ore saranno possibili fenomeni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla Liguria, mentre sulle restanti regioni centrali saranno possibili annuvolamenti alternati ad ampie zone di sereno – riporta testualmente l’articolo online. Gli annuvolamenti saranno più probabili sul versante tirrenico e sulle zone interne, mentre al meridione è previsto un deciso aumento dell’instabilità a causa della risalita di masse d’aria più calda provenienti dalle regioni nord-africane che confluiranno con masse d’aria fresca di origine atlantica e provocheranno lo sviluppo di temporali anche di forte intensità in estensione verso la Calabria e la Sicilia – Dal punto di vista meteorologico andrà decisamente meglio sulle nostre regioni centrali, in particolare su Marche, Abruzzo e Molise, dove sono attese ampie schiarite, specie al mattino, tuttavia non si escludono annuvolamenti nel pomeriggio, specie sulle zone interne, localmente sul versante adriatico con occasionali precipitazioni sparse – Nel fine settimana impulsi di aria fresca di origine atlantica scivoleranno verso le nostre regioni adriatiche e favoriranno un ulteriore aumento dell’instabilità che, stavolta, riguarderà soprattutto il versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, dove sono attesi annuvolamenti e rovesci, anche a carattere temporalesco, specie dal pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti che riguarderanno la Marsica, l’Alto Sangro e l’Aquilano nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Addensamenti e possibili rovesci saranno possibili sull’Adriatico centrale al mattino ma non riguarderanno le aree costiere, mentre nel corso della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, inizialmente sulle zone interne e montuose, successivamente, nel pomeriggio, anche sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Non si escludono precipitazioni sparse, in graduale ma temporanea attenuazione entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Ampie schiarite nella mattinata di sabato ma dal pomeriggio aumenterà nuovamente la probabilità di annuvolamenti e rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In ulteriore lieve diminuzione, specie nei valori minimi – precisa il comunicato. Stazionarie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali o nord-orientali lungo la fascia costiera; occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Poco mosso o localmente mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

