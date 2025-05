Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile con elevata probabilità di rovesci e temporali anche di forte intensità e temperature in graduale diminuzione nelle prossime ore e nella giornata di mercoledì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che determinano la formazione di annuvolamenti e conseguenti precipitazioni, anche a carattere temporalesco, specie al centro-nord dove, nelle prossime ore sono attesi fenomeni di instabilità anche di forte intensità che si estenderanno anche sulle nostre regioni centrali, ad iniziare dal settore tirrenico, in estensione verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nella giornata di mercoledì: masse d’aria fresca di origine atlantica continueranno a favorire diffusi episodi di instabilità e temporali localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e da locali grandinate – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una certa persistenza dell’instabilità anche nei prossimi giorni, probabilmente almeno fino alla giornata di venerdì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti – Temperature in graduale diminuzione con valori che torneranno in linea con le medie stagionali pressoché ovunque – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi nel Chietino e nel Pescarese, più frequenti nel Teramano, nell’Aquilano e sulla Marsica, dove assumeranno carattere temporalesco e si estenderanno verso la Valle Peligna, l’Alto Sangro e verso le restanti zone nel corso della mattinata – Temporanee schiarite tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, tuttavia nuovi addensamenti torneranno ad interessare la nostra regione con possibili precipitazioni, anche a carattere temporalesco, localmente di moderata intensità, in estensione dalle zone interne e montuose verso il settore adriatico ma in temporanea attenuazione in serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Instabilità che tornerà a manifestarsi nella giornata di mercoledì.Temperature: In diminuzione, più sensibile sul settore occidentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali con rinforzi sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

