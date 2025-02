Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile e a tratti perturbato al mattino, specie sulla nostra regione e sul vicino Molise ma la tendenza è verso un graduale miglioramento dal pomeriggio-sera

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Le nostre regioni centro-meridionali continuano ad essere interessate da una perturbazione atlantica che ha favorito lo sviluppo di un’area di bassa pressione sul Canale di Sicilia e sul Tirreno meridionale, in lento spostamento verso il settore ionico nelle prossime ore e, di conseguenza, corpi nuvolosi hanno raggiungo anche le nostre regioni centrali provocando annuvolamenti e precipitazioni diffuse, specie sulla nostra regione e sul vicino Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore la situazione tenderà progressivamente a migliorare ma almeno fino al tardo pomeriggio-sera saranno ancora possibili annuvolamenti consistenti e rovesci sparsi, in attenuazione dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e poi verso il Molise e la Puglia entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Il miglioramento proseguirà nella giornata di martedì a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile almeno fino alla giornata di giovedì, in attesa di un nuovo possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse nel Pescarese, nel Chietino e sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, localmente di moderata intensità, nevose sui rilievi al disopra dei 1200-1300 metri – precisa il comunicato. Precipitazioni sparse interesseranno il Teramano, l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica e l’Alto Sangro, ma la tendenza è verso una graduale attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio-sera e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Il miglioramento proseguirà nella giornata di martedì con ampie schiarite su gran parte del territorio regionale entro il pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli o moderati dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera, sull’Adriatico centrale e sulle zone montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

