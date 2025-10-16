Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile e a tratti perturbato al meridione ma nuvolosità e precipitazioni sparse interesseranno anche il Molise nelle prossime ore e la nostra regione dal pomeriggio-sera e nella mattinata di venerdì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di un’area di instabilità provocata dalla confluenza tra masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centro-settentrionale con masse d’aria umida di origine atlantica provenienti dal Mediterraneo occidentale: la formazione di estesi corpi nuvolosi, a prevalente carattere temporalesco, ha determinato un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni meridionali dove, nelle prossime ore, sono attesi rovesci e temporali localmente di forte intensità. La nuvolosità ha raggiunto anche il Molise con rovesci sparsi, mentre la nostra regione, al momento, risulta marginalmente interessata dal peggioramento in atto al meridione anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, dal pomeriggio-sera, in nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì, la nuvolosità si estenderà sull’Adriatico centrale e interesserà anche il settore centro-orientale della nostra regione, dove non si escludono precipitazioni sparse, in graduale miglioramento entro la serata-nottata di venerdì. A seguire è previsto un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, specie al centro-nord, mentre sulle estreme regioni meridionali giungerà una nuova perturbazione che favorirà una nuova fase perturbata, specie sulla Sicilia e sulla Calabria, in particolare nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Da lunedì, alla base dei dati attuali, sembra probabile l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, diretta principalmente al nord ma che, stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, potrebbe raggiungere anche le nostre regioni centrali nei giorni a seguire: si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Chietino, più compatti sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono precipitazioni sparse – si apprende dalla nota stampa. Ampie schiarite nel corso della giornata sulle restanti zone, in particolare nel Pescarese, nel Teramano e nell’Alto Aquilano, tuttavia dal pomeriggio-sera la nuvolosità tornerà ad intensificarsi nel Chietino e sull’Alto Sangro con precipitazioni sparse, occasionalmente a carattere temporalesco, in estensione verso il Pescarese, il Teramano, la Valle Peligna e, localmente, nell’Aquilano, specie in tarda serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì. Graduale miglioramento dalla tarda mattinata e, soprattutto, dal pomeriggio-sera di venerdì.Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Poco mosso ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

