Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile e a tratti perturbato nelle prossime ore ma da stasera è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nella giornata di domenica

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dal transito di una perturbazione proveniente dall’Europa centrale che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni centro-meridionali favorendo rovesci diffusi, anche di moderata intensità, venti di Grecale in rinforzo e nevicate sui rilievi appenninici – aggiunge la nota pubblicata. Come anticipato nei precedenti aggiornamenti si tratterà di un peggioramento piuttosto veloce a cui farà seguito un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da stasera-notte e nella giornata di domenica, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise entro la mattinata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Torna il tempo stabile nella giornata di domenica ma saranno possibili annuvolamenti soprattutto nel pomeriggio-sera, senza fenomeni di rilievo e nel corso della prossima settimana non si prevedono sostanziali variazioni anche se, stando ai dati attuali, non mancheranno annuvolamenti, specie al centro-sud, mentre dalla metà della prossima settimana, se la situazione non cambierà di molto, sembra probabile la rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà tempo stabile su tutte le nostre regioni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni di moderata intenstà, occasionalmente a carattere temporalesco, più frequenti nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino e sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, nevose al disopra dei 900-1000 metri, ma non si escludono nevicate anche a quote lievemente inferiori nel corso della giornata, specie sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico e nell’Aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Precipitazioni sparse anche sul settore occidentale della nostra regione ma meno frequenti rispetto al versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Da stasera è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione in nottata e nella mattinata di domenica anche sulle restanti zone, con nuvolosità e precipitazioni in intensificazione – si apprende dalla nota stampa. Il miglioramento proseguirà nella giornata di domenica con ampie schiarite su gran parte del territorio regionale, specie al mattino, mentre dal pomeriggio saranno possibili nuovi annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Temperature: In diminuzione, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – Mare: Molto mosso o agitato – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

