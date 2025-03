Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile nella giornata odierna con annuvolamenti e rovesci sul versante adriatico. Atteso graduale (temporaneo) miglioramento nella seconda metà della giornata di domenica

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità a causa della persistenza di una vasta area depressionaria, posizionata sulle regioni centro-meridionali, che favorisce annuvolamenti diffusi e precipitazioni anche sulle regioni settentrionali – precisa il comunicato. Nelle prossime ore l’instabilità continuerà ad interessare le nostre regioni adriatiche con precipitazioni che riguarderanno soprattutto il versante adriatico, anche se rovesci sparsi si manifesteranno anche sulle zone interne e montuose, dove assumeranno carattere nevoso al disopra dei 1200-1400 metri – precisa il comunicato. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dal pomeriggio di domenica, con schiarite ad iniziare dal settore adriatico, ma si tratterà di una fase temporanea in quanto un veloce impulso di aria fredda proveniente dall’Europa centrale si estenderà verso la nostra penisola e verso le nostre regioni adriatiche nella giornata di lunedì, con un nuovo peggioramento in arrivo, venti in rinforzo, rovesci e temperature in diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Per un possibile deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche dovremo molto probabilmente attendere la metà della prossima settimana, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con piogge deboli, più frequenti sul versante adriatico, localmente di moderata intensità sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, a carattere sparso sulle zone interne e montuose, dove assumeranno carattere nevoso al disopra dei 1200-1400 metri – Nel corso della giornata sono attese schiarite, localmente anche ampie, specie nel pomeriggio, in particolare nel Teramano e sull’Alto Aquilano, mentre annuvolamenti consistenti continueranno a riguardare il Pescarese e, soprattutto, il Chietino, l’Alto Sangro, con possibili rovesci di moderata intensità. La mattinata di domenica inizierà ancora all’insegna del cielo nuvoloso con possibili residue precipitazioni sul versante adriatico, sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, tuttavia la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni dalla tarda mattinata/pomeriggio con ampie schiarite ad iniziare dal settore collinare e costiero – Si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa dell’arrivo di un impulso di aria fredda previsto nella mattinata di lunedì.Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora lievemente al disotto delle medie stagionali.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo nella giornata di domenica, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso nella giornata di domenica – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org