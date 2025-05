Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile nelle prossime ore con elevata probabilità di temporali, localmente di forte intensità sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise. Temperature in diminuzione

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che favoriscono lo sviluppo di annuvolamenti e temporali su gran parte delle nostre regioni e, nelle prossime ore, infiltrazioni di aria fresca provenienti dall’Europa centrale e dai vicini Balcani favoriranno episodi di instabilità lungo la fascia costiera e collinare, in particolare sulle Marche e sulla nostra regione, mentre nel pomeriggio la nuvolosità e i temporali riguarderanno ancora una volta le aree interne ed appenniniche, con fenomeni localmente di forte intensità. Una graduale ma temporanea attenuazione dell’instabilità è prevista nella giornata di mercoledì, anche se non mancheranno temporali pomeridiani sulle zone interne dell’Abruzzo e del Molise, mentre successivamente una perturbazione atlantica favorirà la formazione e l’approfondimento di una vasta area depressionaria di matrice afro-mediterranea che, dalla Sardegna e dalle regioni nord-africane si estenderà verso le regioni meridionali tra giovedì e venerdì, ma porterà ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione e sul Molise – si apprende dalla nota stampa. Probabile miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di sabato ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con schiarite sulla Marsica e nell’Aquilano dove, tuttavia, saranno possibili foschie e banchi di nebbia, in diradamento nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Nuvolosità in aumento nel Teramano, nel Pescarese e, localmente, nel Chietino con possibilità di temporali al mattino, localmente di moderata intensità, accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate, in estensione verso le zone collinari, interne e montuose dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – Schiarite nella mattinata di mercoledì, tuttavia nuovi addensamenti sono attesi sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro nel pomeriggio-sera con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, in attenuazione in serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose, settentrionali lungo la fascia costiera con possibili forti raffiche durante i temporali.Mare: Poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

